Мероприятие проходило 12 и 13 августа на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Фестиваль «Великий Болгар» собрал 47 тысяч гостей. В прошлом году на этот же фест пришло 38 тысяч человек, сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по туризму.

Всего в фестивале приняли участие более 600 реконструкторов из 30 регионов России и восьми стран зарубежья – Франции, Чехии, Израиля, Эстонии, Казахстана, Молдовы, Беларуси и Украины. В этом году фест получил статус международного – в рамках фестиваля прошел гран-при Европы по средневековому бою.