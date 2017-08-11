В республике стартовала прививочная кампания, сообщил ИА «Татар-информ» главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов.

Порядка 185 тысяч доз противогриппозной вакцины сейчас поступило в поликлиники, но эта партия рассчитана на детей в возрасте от полугода. С сентября вакцинация начнется в школах. Защитить от вирусов призваны отечественные препараты, не содержащие консерванты. Как ранее сообщал Роспотребнадзор по РТ, вакцинировать детей будут двумя препаратами – «Совигрипп» и «Ультрикс».

Всего в этом году медики планируют привить свыше полутора миллионов жителей Татарстана. И завершиться кампания должна до начала распространения заболеваемости. В конце текущей недели начнет поступать в медучреждения вакцина и для взрослого населения.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления страхового медполиса. За счет республиканского бюджета прививаются работники образования, медицинские работники, специалисты сфер обслуживания, работники транспортной сферы, граждане старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В числе противопоказаний медики выделяют аллергические реакции и обострение различных заболеваний.