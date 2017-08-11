МУП «Водоканал» проводит исследовательские работы, чтобы подобрать сорта растений, пригодные для посадки на иловых полях.

Соответствующую информацию озвучил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Как отметил Андрей Егоров, есть и другие, более быстрые способы решения данной проблемы, однако их стоимость высока.

Справка

Иловые поля представляют собой площади, на которых происходит сброс илового осадка. Осадок образуется после очистки стоков канализации и выбросов предприятий промышленности.