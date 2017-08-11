Конкурс направлен на реализацию социально-значимых проектов.

Сегодня в Татарстане дан старт конкурсу по предоставлению субсидий из бюджета республики некоммерческим организациям, реализующим социально-значимые проекты. Об этом сообщила на пресс-конференции ИА «Татар-информ» заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

По мнению спикера, этот конкурс даст импульс развитию гражданского общества. «Уполномоченным органом, который проводит конкурс, является Министерство экономики республики, — заметила она. — Много общественников, которые хотят реализовать проекты по предоставлению социально-значимых услуг населению, но у них недостаточно средств».

Римма Ратникова подчеркнула, что это не просто конкурс по предоставлению субсидий, а именно социально-значимых проектов. «То есть важна реализация идей, которые помогут улучшить качество жизни татарстанцев. В конкурсе могут принять участие только некоммерческие организации», — пояснила она.

По словам зампредседателя Госсовета РТ, проекты на конкурс принимаются по двум направлениям: создание условий для повышения качества жизни населения (благоустройство городской среды, повышение качества досуга, доступность культурных благ, непрерывность экологического образования и т.д.) и развитие гражданской и политической культуры (патриотическое воспитание молодежи, содействие укреплению института семьи и гражданского общества и т.п.).