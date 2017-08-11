В среду, 16 августа, казанцев приглашают на III фестиваль моды «East-West Fashion Fest.

В ходе мероприятия пройдут fashion-показы, презентации от дизайнеров и мастер-классы. Также организаторы устроят фотосеты с моделями и дизайнерами для всех желающих. Ну а вишенкой на торте станут выступления победительниц конкурса «Мини-мисс Татарстан».

Фестиваль пройдет в сквере возле театра кукол «Экият» в рамках «Культурной среды». Начало в 12.00, вход бесплатный, сообщает пресс-служба мэрии Казани.