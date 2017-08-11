XI фестиваль в честь Василия Аксенова состоится с 19 по 23 августа.

В этом году лозунгом фестиваля станет «Аксенов без цитат». Фестиваль состоится с 19 по 23 августа, сообщили сегодня в ходе «делового понедельника» а мэрии Казани. Отметим, что в этом году фестиваль посетят гости из Китая и Швеции.

Среди гостей мероприятия – поэты и писатели Александр Кабаков, Евгений Попов, Александр Переверзин, Шамиль Идиатуллин, академики Российской академии художеств Нателла Тоидзе и Борис Мессерер, режиссеры Вадим Абдрашитов и Евгений Цымбал.

Вход на мероприятие свободный.