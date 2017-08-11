25 биологических очистных сооружений столицы Татарстана планируют закрыть съемными «колпаками».

Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани. Съемные конструкции разработал АО «Казанский ГИПРОНИИАВИПРОМ». Они будут препятствовать распространению технологического запаха вокруг очистных сооружений. Стоимость проекта почти 600 млн. рублей. Деньги выделяются из бюджетов республики, Казани и собственных средств МУП «Водоканала».

В перспективе планируется высушить иловые карты, а сам ил использовать в городском хозяйстве, к примеру, в дорожных работах.