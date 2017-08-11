Новая канализационная насосная станция откроется в 4-м квартале 2017 года.

Она примет дополнительно 2,5 тысяч кубометров сточных вод в час в северной части Казани, что сопоставимо объему стоков с более чем 300 девятиэтажных двухподъездных жилых домов. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Осенью этого года на новом КНС «Заречная» должен произойти тестовый запуск. Проектная стоимость первого этапа строительства с подводящими и отводящими инженерными сетями 1,25 млрд. рублей. Так как инвестиционный проект МУП «Водоканала», то на тарифе для населения траты модернизацию не отразятся.