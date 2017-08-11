Казанцы и хабаровчане поделили очки – 1:1.

Сегодня в рамках 5 тура РФПЛ на стадион им. Ленина в Хабаровске встречались «СКА-Хабаровск» и казанский «Рубин». Матч был вязким, и откровенно говоря – скучным. Все шло к тому, что по итогам 90 минут матча на табло будут гореть унылые 0:0. Однако после бесхитростного навеса игрока СКА, Рыжиков ошибся на выходе и выпустил мяч. Этой ошибкой воспользовался форвард хабаровчан и забил мяч уже в пустые ворота.

Благо на последних минутах Цакташ сравнял счет. С подачи Карадениза Мийо четко вонзил мяч головой в сетку ворот – 1:1. После игры Бердыев отметил, что результат закономерный.

Следующий матч казанцы проведут против «Анжи». Матч пройдет на стадионе Kazan-Arena, ну а пока «Рубин» закрепился в середине турнирной таблицы, что не может радовать казанских болельщиков.