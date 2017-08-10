В Болгаре стартовал IV международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

Программа фестиваля включает в себя боевые турниры, в том числе и конные, рыцарские поединки, бугурты, соревнования лучников. Кроме того, в рамках фестиваля впервые на территории Татарстана пройдет Гран-при по историческому средневековому бою среди клубных команд 5vs5.

На главной площадке мероприятия - ристалище - за право быть лучшими боролись 34 команды из России, ближнего и дальнего зарубежья, всего 600 бойцов. Для гостей фестиваля были открыты 12 интерактивных площадок, где каждый желающий мог принять участие в самых разнообразных мастер-классах по ремеслам: гончарному, кожевенному, оружейному и другим.