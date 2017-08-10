Выступления артистов помогают земледельцам в работе, считают в руководстве района.

В Апастовском районе РТ во время уборочных работ на поля ежедневно выезжает агитбригада. Вчера артисты побывали на поле близ села Даулеки. Во время обеденного перерыва комбайнеры посмотрели программу с выступлением агитбригады и концертом.

Была также и официальная часть – глава Апастовского муниципального района Рашид Загидуллин наградил комбайнера Линара Шарипова, намолотившего свою первую тысячу тонн зерна. Передовику вручили переходящее красное знамя. Линар работает в паре с отцом Хайдаром Шариповым. После обеденного перерыва они одними из первых вернулись на поле.

«Интерес к комбайнам появился в детстве, когда я с отцом начал выезжать на уборку. Подрос и стал с ним работать. Сначала был помощником, работал на комбайнах “Дон”. Последние 5 лет с отцом работаем на Claas Lexion. Поделили между собой дневную и ночную смены. Сегодня нас наградили за хорошие результаты. Надеемся, что и дальше продолжим трудиться без поломок», – рассказал Линар корреспонденту «Татар-информ».

Комбайнеры довольны организацией работы. «В обед вкусно кормят. Спасибо за это. Приезжают с концертом, это хороший отдых для нас. 20-30 минут выступления – и настроение поднимается, мы с новыми силами приступаем к работе. Им тоже большое спасибо. Год дождливый, поэтому урожай богатый. С каждого гектара этого поля получаем по 62 центнера зерна. В дождь делаем перерыв, чуть подсохнет – снова приступаем. И жара нам не помеха – современные комбайны оснащены кондиционерами», – отмечает Линар.

«После выступления агитбригады у ребят работа идет лучше. Наши артисты умеют поднимать настроение. Механизаторы все свои, местные. Уборочные работы идут хорошо», – говорит глава района Рашид Загидуллин.

Глава управления культуры Апастовского района Земфира Мухаметшина также высоко оценила деятельность агитбригады.

«Организованы выступления агитбригады “Замандаш”, к ним присоединились артисты Апастовского дома культуры. Мы предлагаем программу из любимых сельчанами песен и танцев», – отметила она.

«Работа на полях идет в дневную и ночную смены, как и в предыдущие годы. Механизаторы – главная для нас ценность. О них мы тоже заботимся, замечаем успехи и поощряем наградами. Организовано четырехкратное питание, в том числе и ночью. Эта поддержка отражается в результате труда наших комбайнеров», – отметил Рашид Загидуллин.