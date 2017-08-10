В личном первенстве чемпионом МВД РФ в возрастной категории 35-40 лет стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нурлатскому району.

Соревнования по легкоатлетическому кроссу проходили в Ярославле с 7 по 10 августа. В них приняли участие более 500 сотрудников из 60 региональных подразделений МВД России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.



Татарстан стал чемпионом соревнований. Второе место заняла команда ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, третье место – ГУ МВД России по Москве.



В личном первенстве чемпионом МВД РФ в возрастной категории 35-40 лет стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нурлатскому району, младший лейтенант полиции Иван Лукьянов. Бронзовую награду среди женщин завоевала полицейский полка ППСП УМВД России по Казани, сержант полиции Людмила Лебедева.