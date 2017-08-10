В Кайбицком районе РТ столкнулись «Лада» и лошадь, один человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. На месте происшествия работали сотрудники ПЧ №115, пожарные из села Федоровское, медики и полицейские.
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