Завтра, 12 августа, в столице РТ ожидается облачная погода, сообщается на сайте gismeteo.ru. Температура воздуха не превысит 23°C. Скорость ветра составит 3-5 м/c, при порывах - 8-10м/с.
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