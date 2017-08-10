Шансы загадать желание многократно возрастут в ночь с 12 на 13 августа. Дело в том, что именно в это время «падающих звезд» на небе будет несметное количество. Впрочем, наблюдать метеорный дождь можно уже начиная с 9 августа, а завершится он ровно через неделю, 17 - го.

Объяснить феномен «падающих звезд» мы попросили директора Астрономической обсерватории имени .В.П.Энгельгардта, профессора КФУ Юрия Нефедьева:

«Звездопад, который мы можем легко увидеть невооруженным глазом в августе, это не что иное, как метеорный поток персеид. Каждый год, двигаясь по орбите вокруг Солнца, Земля приблизительно в одно и то же время попадает в облака космической пыли, которые возникли в результате распада комет или астероидов и располагаются на орбите Земли. Считается, что разрушение этих небесных тел произошло под воздействием гравитации Солнца, перепада температур и Солнечного ветра. Конкретных «генетических родителей» метеорных потоков (кроме персеид, их существует немало) можно определить только ориентировочно. В настоящее время астрономы Казанского университета занимаются именно вопросами генетической связи небесных тел с метеорными потоками. За три последних года нами было опубликовано 4 научных статьи на эту тему в высокорейтинговом журнале «Advances in space research».

Следует сказать, что ежедневно в атмосферу Земли попадает (по разным оценкам) от 60 до 400 тонн космической пыли, большая часть которой оседает на поверхности планеты. По словам Юрия Анатольевича, метеорами являются частицы пыли весом примерно 0,3 грамма и размером до 1 миллиметра, которые «влетают» в атмосферу нашей планеты на большой скорости, примерно 30 километров в секунду (с такой скоростью движется Земля по своей орбите и входит в пылевое облако). Метеорные частицы из-за трения в воздушной среде разогреваются и сгорают в атмосфере на высоте примерно 80 километров, ионизируя, в свою очередь, частицы атмосферы. Эти ионизированные частицы и образуют светящиеся следы, которые мы видим как «падающие звезды».

«Если эти светящиеся следы продолжить на небесной сфере в обратном направлении, то траектории всех метеоров пересекутся приблизительно в одной точке, которая называется радиант, хотя непосредственно в пространстве сами траектории метеорных частиц определенного метеорного роя параллельны друг другу, - говорит астроном. - В зависимости от того, в каком созвездии находится этот радиант, получает свое название и метеорный поток. В данном случае радиант располагается в созвездии Персея».

Почему же мы видим звездопады так редко? Все просто: пик интенсивности явления приходится на ночные часы, когда большинство людей спит. Ученый советует наблюдать метеорный дождь подальше от города, «засветка» которого может помешать увидеть звездопад. Интенсивность метеорного потока заранее предсказать невозможно. В любом случае, выиграют те, кто отправится в выходные дни на дачу. Любоваться прекрасным зрелищем лучше с часу ночи и до рассвета, который начнется в 4 часа 11 минут.