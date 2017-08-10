Для одного из новоселов получение квартиры стало подарком вдвойне – завтра у 20-летнего Артема Пашнина свадьба.

Сегодня в селе Черемшан Черемшанского района РТ состоялось заселение трех детей-сирот в индивидуальные жилые дома по улице 70 лет Победы. Кроме того, по этой же программе ключи от нового жилья получил сирота в Новошешминске. Об этом сообщает Госжилфонд РТ.

Со знаменательным событием виновников торжества поздравили руководитель группы информационной политики Госжилфонда при Президенте РТ Гузель Рахматуллина, и. о. руководителя Черемшанского района Ильнар Мингазов, руководитель исполкома Черемшанского сельского поселения Светлана Ганиева.

Для одного из новоселов получение квартиры стало подарком вдвойне – завтра у 20-летнего Артема Пашнина свадьба. «Невесту зовут Елизавета, вместе мы около пяти лет, теперь есть где жить, будем начинать семейную жизнь в новом доме, большое спасибо», – поблагодарил молодой человек.

Всего в 2017 году на учете по республике состоит 1117 сирот. В планах 2017 года – обеспечение жильем 305 сирот, из которых 279 выбрали квартиры, в том числе 137 уже отпраздновали новоселье.

Напомним, инвестор-застройщик домов – Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. С начала 2017 года по жилищным программам, реализуемым фондом, введено 93 дома на 4240 квартир.