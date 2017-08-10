Внеочередная сессия состоится в 10.00 в зале заседаний Исполнительного комитета Казани.
17 августа состоится XIX сессия Казгордумы, сообщается на сайте мэрии Казани.
На повестке дня будут рассмотрены 12 вопросов:
- О кандидатуре в состав ЦИК РТ с правом решающего голоса;
- О согласовании проекта Указа Президента Республики Татарстан «О внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2017 год»;
- О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования Казани от налога на доходы физических лиц;
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности Казани на 2017-2019 годы»;
- О внесении изменений в отдельные решения Казанской городской Думы об установлении границ территориальных общественных самоуправлений;
- О внесении изменений в отдельные решения Казанской городской Думы об органах Исполнительного комитета муниципального образования города Казани;
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления и муниципального органа Казани»;
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих Казани, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления»;
- О внесении изменений в регламент Казанской городской Думы;
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «Об опубликовании муниципальных правовых актов»;
- О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Казани;
- Разное.
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