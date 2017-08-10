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12, 13 августа 2017 года на территории Болгарского музея-заповедника пройдет Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.

Зрителям представится возможность окунуться в атмосферу жизни и быта XIV – XV веков. Гости фестиваля смогут увидеть зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы. На разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – «бугурты».

В этом году в рамках фестиваля пройдет соревнование на Гран-при Европы по историческому средневековому бою с участием сильнейших клубов исторической реконструкции, многие из которых являются призерами и победителями Чемпионата мира – 2017 «Битва наций».

Вечером главная площадка фестиваля предстанет в свете горящих факелов. Живым выступлением гостей порадует фолк-группа TEUFELSTANZ. Красочной кульминацией дня станет театрализованное фаер-шоу.

В программе фестиваля также мастер-классы по различным видам ремесел и историческим танцам. Будут работать ярмарки современных и исторических товаров.