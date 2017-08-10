Казанский кремль вошел в десятку лучших замков России, которые обязательно нужно посетить каждому человеку хотя бы раз в жизни.



В список самых красивых российских замков, составленный британской онлайн-газетой heritagedaily.com, вместе с Казанским кремлем вошли Московский Кремль, Михайловский дворец, Суздальский кремль, Изборская крепость, Коломенский кремль, Копорская крепость, Нилова пустынь, Гдовский кремль и Ивангородская крепость. Эту новость сообщил официальный портал мэрии Казани.

Казанский кремль по праву входит в число самых посещаемых туристических объектов. По данным Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, только в прошлом году Казанский кремль принял 2 миллиона 893 тысячи 256 посетителей. Такой мощный рост потока туристов произошел всего за 6 лет, и в этом году кремль не обделен вниманием казанцев и гостей нашего города.

На сегодняшний день на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» действует несколько музеев: Музей истории государственности, Музей исламской культуры, Музей истории Благовещенского собора, Музей естественной истории Татарстана, Музей Пушечного двора, выставочный зал «Манеж». В 2005 году открылся первый в России филиал Государственного Эрмитажа - центр «Эрмитаж-Казань». Также в Казанском кремле представлены экспозиции из фондов

Национального музея Республики Татарстан - Музей Великой Отечественной войны и Музей изобразительных искусств Республики Татарстан - художественная галерея «Хазинэ». В музеях постоянно проходят выставки, творческие мастер-классы, научные конференции, лектории, всевозможные квесты, которые интересны и детям, и взрослым.

А еще Казанский кремль стал уникальной площадкой для проведения музыкальных фестивалей. Живая музыка под открытым небом привлекает сюда тысячи слушателей. Например, очень много поклонников у фестиваля духовной музыки «Музыка веры». В исполнении Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой и лучших певцов республики звучит обрядовая музыка народов Европы и Америки, грузинские и армянские песнопения, русский и татарский фольклор, казачьи песни, африканские колыбельные, частушки… Такой музыкальный микст можно услышать только в кремле! Буквально на днях здесь состоялся международный фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен». Свое творчество представили самодеятельные фольклорные коллективы, мастера народных промыслов из 20 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Кремль принимает еще один популярный фестиваль - «Джаз в кремле», на котором выступают мировые джазовые звезды. А совсем скоро, 25 и 26 августа, в Казанском кремле пройдет VI международный фестиваль «Фанфары Казани» с выступлениями и парадом духовых оркестров. Когда музыку играет сводный духовой оркестр, состоящий из 18 коллективов, это потрясает!

Кстати

В 2000 году Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» как уникальный архитектурный и исторический памятник был включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. На 41-й сессии Комитета Всемирного наследия, состоявшейся в июле 2017 года в Кракове, Казанский кремль подтвердил свой высокий статус всемирной универсальной ценности.