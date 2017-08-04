На казанских рынках вот уже несколько недель не исчезают лисички. Эти грибы вкусные, полезные, их легко обрабатывать, из них можно приготовить полный обед из трех блюд. Вот вам рецепты от «Казанских ведомостей»!



Салат «Лисички на радость»

Ингредиенты: лисички - 500 г, отварная индейка или курица - 300 г, отварной картофель - 3 шт., лук репчатый - 1 шт., огурцы маринованные - 2 шт., укроп свежий - 1 пучок, майонез по вкусу.

Грибы перебрать, промыть, разделить на кусочки и обжарить на растительном масле до полной готовности. Мясо, картофель, огурцы нарезать на тонкие ломтики, лук измельчить. В салатнике смешать все ингредиенты, посолить, приправить майонезом и посыпать свежей зеленью.

Суп из лисичек

Ингредиенты: лисички - 500 - 700 г, картофель - 3 шт., морковь - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., лапша домашняя - 1 пригоршня, бульон куриный - 2 литра, сливочное масло - 50 г.

Овощи помыть, очистить и нарезать кубиками. Затем положить в кастрюлю с бульоном и варить до готовности. Подготовленные лисички обжарить на сливочном масле и добавить в суп. Следом заправить лапшой, дать вскипеть и выключить. Подавать с гренками.

Плов из лисичек

Ингредиенты: лисички - 500 - 700 г, рис - 1 стакан, лук репчатый и морковь - по одной штуке, соль и специи по вкусу, растительное масло - 100 г, сливочное масло - 50 г.

В утятнице или казанке разогреть масло, обжарить в нем подготовленные и нарезанные кубиками овощи. Затем всыпать сухой чистый рис и обжарить еще 3 - 4 минуты. Налить 2 стакана воды, дать вскипеть, уменьшить огонь и оставить томиться на плите 20 минут. За это время очищенные лисички нарезать, обжарить на сливочном масле, добавить в плов, перемешать и снять утятницу с огня. Через 15 минут плов можно подавать на стол.

Приятного аппетита!