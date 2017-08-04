Салат «Лисички на радость»

Ингредиенты: лисички - 500 г, отварная индейка или курица - 300 г, отварной картофель - 3 шт., лук репчатый - 1 шт., огурцы маринованные - 2 шт., укроп свежий - 1 пучок, майонез по вкусу.
Грибы перебрать, промыть, разделить на кусочки и обжарить на растительном масле до полной готовности. Мясо, картофель, огурцы нарезать на тонкие ломтики, лук измельчить. В салатнике смешать все ингредиенты, посолить, приправить майонезом и посыпать свежей зеленью.

Суп из лисичек

Ингредиенты: лисички - 500 - 700 г, картофель - 3 шт., морковь - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., лапша домашняя - 1 пригоршня, бульон куриный - 2 литра, сливочное масло - 50 г.
Овощи помыть, очистить и нарезать кубиками. Затем положить в кастрюлю с бульоном и варить до готовности. Подготовленные лисички обжарить на сливочном масле и добавить в суп. Следом заправить лапшой, дать вскипеть и выключить. Подавать с гренками.

Плов из лисичек

Ингредиенты: лисички - 500 - 700 г, рис - 1 стакан, лук репчатый и морковь - по одной штуке, соль и специи по вкусу, растительное масло - 100 г, сливочное масло - 50 г.
В утятнице или казанке разогреть масло, обжарить в нем подготовленные и нарезанные кубиками овощи. Затем всыпать сухой чистый рис и обжарить еще 3 - 4 минуты. Налить 2 стакана воды, дать вскипеть, уменьшить огонь и оставить томиться на плите 20 минут. За это время очищенные лисички нарезать, обжарить на сливочном масле, добавить в плов, перемешать и снять утятницу с огня. Через 15 минут плов можно подавать на стол.
Приятного аппетита!