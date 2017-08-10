Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, каким источником информации чаще всего пользуются жители нашей страны.



По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), интернет в споре за аудиторию уже вплотную приближается к телевидению. На сегодняшний день более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источника новостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 году), еще 44% - региональное (с 52%). Однако высокая популярность поддерживается в основном за счет представителей старшего поколения. Так, федеральные каналы часто смотрят 87% граждан в возрасте 60 лет и старше, показатель среди 18 - 24-летних почти вдвое меньше - 48%.

Интернет-ресурсы (официальные сайты) уже превосходят региональное телевидение по частоте обращений к ним, даже по выборке в целом (46%), а среди респондентов от 18 до 24 лет и от 25 до 34 являются наиболее часто используемым источником информации (82% и 59% соответственно). Показатели по социальным сетям и блогам близки к этому: 41% всех опрошенных признались, что часто узнают из них необходимые сведения (среди представителей самой молодой возрастной группы - 81%).

Пресса и радио серьезно уступают телевидению и глобальной сети. Регулярно обращаются к федеральной печати 25% наших сограждан, к местной - 22%, к центральному радио - 20%, к местному - 15%.

Последнее место в народном рейтинге сегодня, как и пять лет назад, занимают зарубежные СМИ. По данным последнего опроса, часто обращаются к ним только 9% россиян (по 14% среди 18 - 24-летних и жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), в 2012 году в целом по выборке таковых было 6%.

Данные прокомментировал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Результаты очередного исследования аудитории медиа показывают сохранение двух главных тенденций. Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоев и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остается наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде - дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.