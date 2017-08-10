В Спасском районе РТ 61-летний мужчина осужден за покушение на убийство.

Прокуратура Спасского района РТ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летнего мужчины. Судом установлено, что 16 апреля 2017 года подсудимый, находясь в доме сожителя своей дочери, на почве личных неприязненных отношений, выдернув чеку, выбросил к ногам последнего ручную осколочную гранату, которую приобрел около 20 лет назад и хранил у себя дома. Впоследствии произошел взрыв. Однако потерпевший смог незамедлительно встать и побежать в сторону входной двери. В результате взрыва он получил телесные повреждения в виде множественных поверхностных ран рук и ног, а также спины, которые причинили его здоровью легкий вред.

Мотивом преступления послужило то, что потерпевший периодически избивал дочь подсудимого.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.