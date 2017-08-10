В Казани вынесен приговор участнику преступной группы, занимавшейся вовлечением и принуждением к занятию проституцией.



В Верховном суде Республики Татарстан огласили приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего Андрея Роя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б», ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с применением насилия и с угрозой его применения»), ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой»), п. «б» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), пп. «б», ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенное организованной группой»), пп. «б», ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные организованной группой»).

Судом установлено, что в период с 2006 по 2008 год Рой и другие участники преступной группы, в состав которой он входил, обещая значительные заработки, вовлекли девушек из соседних регионов в занятие проституцией. После этого, угрожая физической расправой и шантажируя потерпевших, они требовали от них продолжения оказания услуг сексуального характера. Потерпевшие неоднократно подвергались сексуальному насилию со стороны подсудимых.

Кроме того, за указанный период Роем и другими участниками преступной группы была похищена девушка, которую в целях принуждения к продолжению занятия проституцией длительное время удерживали в гараже.

Всего за указанный период в занятие проституцией были вовлечены четыре девушки.

Суд приговорил Роя к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск одной из потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.