В столице РТ с начала года отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 12%, снизилось и число погибших.



Данные об аварийности на дорогах по итогам первого полугодия были озвучены на очередном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в мэрии Казани. Прошло оно под председательством руководителя исполкома города Дениса Калинкина.

И. о. начальника ОГИБДД УМВД РФ по Казани Наиль Гибадуллин рассказал о дорожной ситуации, сложившейся по итогам 6 месяцев этого года. По его словам, предпринимаемые Госавтоинспекцией меры совместно с профильными организациями и ведомствами позволили стабилизировать ситуацию с ростом аварийности в столице Татарстана. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 12%, с получившими травмы - на 12,9%. Число погибших снизилось на 83 человека. Таким образом, индикаторы выполнения федеральной целевой программы превышены», - констатировал Наиль Гибадуллин.

Традиционно под пристальным вниманием Госавтоинспекции находится общественный пассажирский транспорт. По словам Наиля Гибадуллина, в перевозке сегодня заняты около 2 тысяч водителей, среди них более 400 иностранных граждан. С 1 июня вступил в силу закон, согласно которому работодатели не вправе допускать к управлению автотранспортом водителей с иностранными правами. Это требование распространяется не только на работников из-за рубежа, но и на россиян, если они долгое время проживали за пределами страны и имеют иностранное водительское удостоверение. Как отметил Наиль Гибадуллин, по состоянию на начало июля насчитывалось 42 водителя, не заменивших удостоверения, до этого таковых было 279.

Регулярные проверки транспорта Госавтоинспекция проводит и на междугородних маршрутах. «За первое полугодие проверено около 500 автобусов. Выявлено около 200 нарушений ПДД, из которых 75% - управление транспортом в состоянии технической неисправности», - сказал и. о. начальника ведомства.

Начальник управления образования Ильсур Хадиуллин в свою очередь рассказал, что одним из главных инструментов повышения безопасности дорожного движения, особенно в летние каникулы, является профилактическая работа с подрастающим поколением. Проводятся мероприятия для школьников, призванные закрепить знания правил дорожного движения, родительские собрания и профилактические беседы. «70% учреждений образования города имеют специальные площадки с разметкой и переносным оборудованием для проведения занятий в условиях, приближенных к реальным, 13 детских садов оборудованы автогородками, 15 детсадов - специальными кабинетами, 15 школ - автоклассами», - рассказал Ильсур Хадиуллин.

На заседании комиссии также представили промежуточные итоги выполнения дорожных ремонтных работ. На эти цели в этом году выделено 3 млрд 720 млн рублей, средства распределены по различным программам. Основная из них - это федеральная целевая программа «Безопасные и качественные дороги», по которой предусмотрены работы по замене верхнего слоя дорожного полотна, устранение мест концентрации ДТП. «Выполнение программы составляет 99,7%. Она включает ремонт 32 улиц с интенсивным движением, а также ремонт улицы Кул Гали, который ориентировочно планируется завершить в октябре», - доложил заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Параллельно ведутся работы по ремонту подъездных путей в садовые товарищества, дворовых территорий и внутриквартальных проездов, работы по ямочному ремонту, нанесению дорожной разметки. Основной объем работ по дорожным программам планируется выполнить до 1 сентября. Также продолжается работа по установке в жилых массивах систем освещения. По словам Игоря Куляжева, сегодня насчитывается 79 тыс. светоточек, за первое полугодие их число в городе возросло на 2120, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В завершение заседания Денис Калинкин отметил, что традиционно в Казани выполняется большой объем работ по ремонту дорог. «Колоссальные средства выделены в этом году на приведение в нормативное состояние объектов дорожного хозяйства. Спасибо за это Президенту РТ Рустаму Минниханову. Прошу внимательно отнестись к выполнению программ, главное для нас - это качество работ», - сказал руководитель исполкома.