С 16 по 20 августа в Свияжске состоится международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник».

Помимо показов 11 фильмов международной конкурсной программы в рамках феста пройдут показы 7 картин режиссеров Поволжья и двух дебютных фильмов арт-директора фестиваля Марины Разбежкиной, четыре открытых мастер-класса и два музыкальных концерта. Вход на все события бесплатный.

Концерт-открытие фестиваля

Показы конкурсной программы фестиваля начнутся в среду, 16 августа, в 15.00. В тот же вечер гостей острова ждет концерт-открытие «Рудника». Во дворе Музея истории Свияжска выступят вокалист, этнограф, композитор Сергей Старостин и исполнительница фольклорных песен, актриса театра и кино, лауреат премии «Золотая маска» Ольга Лапшина, известная по ролям в фильмах «Жить», «Все умрут, а я останусь», «Изгнание» и в спектаклях театра «Современник», театра им. К.С.Станиславского.

Концерт-закрытие фестиваля

К официальному закрытию фестиваля приурочен предпремьерный показ оперы современного композитора Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место». После окончания выступления победителям фестиваля «Рудник» вручат призы, изготовленные художником и иконописцем Максимом Шешуковым.

«Режиссер как свидетель и как участник»

Второй день фестиваля начнется в 11.00 с мастер-класса арт-директора «Рудника» Марины Разбежкиной. Известный режиссер и продюсер расскажет об отношениях режиссера-документалиста с реальностью. «Это ведь только кажется: взял камеру, направил ее на героя - и жизнь сама впрыгнет в объектив, - говорит Разбежкина. - Но не все так просто. Жизнь будет сопротивляться, строить козни, хихикать из-за угла, шептать «Не поймаешь!» Так кто же мы: свидетели или участники?»

«Верю/не верю. Документальная фактура в игровом кино: как правда жизни превращается в полуправду»

Помимо этого, в Свияжске пройдут открытые мастер-классы членов жюри кинофестиваля «Рудник». 18 августа в 11.00 начнется мастер-класс драматурга и автора сценариев к игровым фильмам «Комбинат «Надежда» «Еще один год» Любови Мульменко. В своем выступлении она расскажет о трудностях переноса документальных историй в игровые фильмы. Мульменко раскроет тему на примерах синтеза вымышленного и реального в современном кинематографе.

«Языки кино: как мы их выбираем и как они выбирают нас»

Также можно будет побывать на мастер-классе Эдгара Бартенева, в рамках которого известный сценарист, режиссер и писатель расскажет о неочевидных вещах, которые влияют на исполнение фильма. Эдгар Бартенев родился в Казани, окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института, преподавал на кафедре кинофотоискусства СПбГИК, в университете Riseba (Рига).

Внеконкурсная программа

Во внеконкурсной программе фестиваля будут показаны дебютные документальные фильмы режиссеров, живущих или снимающих в национальных республиках Поволжья. Помимо Казани, Алатыря, районов Татарстана, Марий Эл, Чувашии съемки некоторых фильмов проходили в Бельгии, Латвии, Люксембурге, Нидерландах, Франции и Швейцарии. Показы пройдут в выставочном зале «Старая водонапорная башня».