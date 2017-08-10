Прочитала в «Казанских ведомостях» интервью с Шамилем Агеевым о комсомоле, у меня поднялось настроение, и вспомнила свои замечательные комсомольские годы.



Родилась я за три месяца до начала Великой Отечественной войны. Отец ушел на фронт, был политруком разведвзвода, погиб в феврале 1942 года. Мама еще раз вышла замуж и уехала в Ташкент, оставив меня на попечение своих родителей.

Бабушка и дедушка стали для меня отцом и матерью. Сами они были неграмотные и очень хотели, чтобы я училась, получила хорошее образование. Ходила в школу в райцентр - три километра туда и три обратно. Меня всегда выбирали старостой класса, хотя я отказывалась, потому что жила в другой деревне и дома забот много: за водой ходить, убираться, за скотиной смотреть… Но все-таки настояли, и я стала старостой. Также сразу меня приняли в комсомол. Я по-доброму относилась ко всем своим одноклассникам. Если кто-то получал двойку, его не отчитывала, не стыдила, а просила остаться после уроков, чтобы поговорить по душам, выяснить, что случилось, почему не сделал домашнее задание. Может быть, дома что-то произошло, нужна моя помощь?

Школьников всегда привлекали к колхозным работам. Летом директор школы мне присылал записки, например: «Организуй полив колхозного сада». В саду росли яблони, малина, черная смородина, и мы их поливали, собирали урожай. А зимой свободного времени было больше, и устраивали концерты. Я была ведущей, читала стихи.

Когда училась в 8-м классе, меня выбрали председателем ученического комитета школы. Потом отказалась от этой работы, потому что усиленно занималась подготовкой к поступлению в вуз. Никита Сергеевич Хрущев, руководитель нашей страны (СССР) в то время, говорил: коммунизм - это электрификация и химизация страны. Все бросились поступать в КХТИ, и я тоже. Сдала экзамены, но случилась беда - умер дедушка. Бабушка настояла, чтобы я вернулась в деревню и оставалась с ней до возвращения из армии дяди. Пришлось перевестись на заочное отделение и вернуться к бабушке. Меня приняли на работу в Дубъязский райпотребсоюз, затем я стала бухгалтером столовой и секретарем комсомольской организации. Работы хватало. Одна из важных наших задач - организовывать в выходные дни концерты, чтобы молодежь культурно проводила время. Мы готовили эти концерты и даже собственными силами ставили спектакли. Помню, однажды мне довелось сыграть роль председателя колхоза. Получилось, видимо, неплохо, потому что после премьеры председатели колхозов подходили ко мне, поздравляли.

Так вышло, что учебу в институте я бросила. Но через два года, в 1960 году, снова поступила в КХТИ. После окончания работала по специальности, занималась автоматизацией заводов, объездила весь Союз.



Люция Усманова

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