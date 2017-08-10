30 августа этого года министр образования и науки РФ Ольга Васильева проведет Общероссийское родительское собрание с участием родителей, учителей, а также представителей общественности, которых волнуют перспективы развития системы школьного образования.



Четвертое по счету Общероссийское родительское собрание, как и в предыдущие годы, пройдет в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за мероприятиями можно будет из любой точки страны и мира.

Для Минобрнауки России Общероссийское родительское собрание - это возможность получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых программ и проектов.

Задать свой вопрос министру можно уже сейчас. На сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». Вопросы, заданные через сайт, также найдут свое отражение в ответах министра.

Главным партнером мероприятия традиционно выступает Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей (НРА), сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.