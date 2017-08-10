В республиканской акции «Помоги собраться в школу» принял вчера участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.



Мероприятие состоялось в Нурлатской гимназии им. Героя Советского Союза М.Е.Сергеева, сообщает пресс-служба Президента РТ. Рустам Минниханов посетил вчера Нурлатский муниципальный район с рабочей поездкой.

«В Татарстане сложилась добрая традиция - мы помогаем детям собраться в школу, - сказал Рустам Минниханов, выступая перед педагогами и учениками гимназии. - Каждая семья в меру своих возможностей готовит детей в школу. Конечно, у разных семей различный уровень жизни, но все дети должны быть подготовлены к школе достойно. Поэтому акция «Помоги собраться в школу» очень востребована и нужна. Благодарю всех, кто принял в ней участие, - это представители бизнеса - предприниматели, другие структуры».

Президент Татарстана напомнил, что в этом году в республике более 47 тысяч первоклассников сядут за парты. Он подчеркнул, что более 9 тысяч детей нуждаются в той или иной поддержке.