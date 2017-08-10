Придорожная торговля почти всегда стояла у муниципальных властей в разделе незаконных - мол, продают люди незнамо что в полной антисанитарии.

Тем не менее полностью извести ее не удавалось ни одному правителю. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали в роли покупателей и попытались узнать секрет живучести торговли у дороги.

Деревню Именьково надвое разделяет Оренбургский тракт, на котором автомобильное движение не останавливается круглосуточно. В одну сторону - Казань, Москва, в другую - Уфа, Оренбург. С открытием моста через Каму у Сорочьих Гор трафик значительно увеличился, а с возрождением древнего Болгара, что в Спасском районе Татарстана, поток туристов, проезжающих через Именьково, увеличился кратно. А стало быть, и поток потенциальных покупателей.

Основной перечень товаров почти у всех сельчан одинаковый: соленая, вяленая домашняя птица - гуси, утки, индюшки, а также конская колбаса, сладкая кукуруза, соленые грузди. Но есть и отличия: ягоды, овощи с огорода, мед со своей пасеки и так далее - что у кого в излишестве.

Останавливаемся у первой же палатки. Кстати, года два назад именьковцы торговали с самодельных прилавков - табуреток, прочих сооружений из досок. Сейчас торговые прилавки спрятаны в белые палатки, украшенные национальным орнаментом и гербом Лаишевского района.

- Нам сельсовет тогда запрещал торговать, если мы не согласимся на их условия, - признается продавец, представившийся Мансуром. - Нам надо было зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, выкупить у них торговую палатку, видите, они все одинаковые, и платить в казну налоги. Остальным торговать у дороги категорически запрещается, если только на местном рынке. Только там никто не стоит - место неудобное, от дороги прикрытое. Кто выйдет продавать к дороге незаконно, тому штраф в наказание.

У индивидуального предпринимателя Мансура в день нашего визита на прилавках были грузди соленые от 250 до 900 рублей (в зависимости от размера банки), лесные орехи за 100 рублей 100 граммов, мед по 1200 рублей за 3-литровую банку, картошка со своего огорода по 300 рублей за 7-литровое ведро, малина, смородина по 300 - 400 рублей небольшое ведерко. А еще конская колбаса по 200 - 250 рублей за маленькую палочку, вяленые гуси по 1600 - 2000 рублей и большие мешки со сладкой кукурузой. Цену ее не спросили.

Из разговора с деревенским бизнесменом узнали, что конскую колбасу привозят они из Нижегородской области, яблоки и кукурузу - из Самары. Птица частично своя, частично из-под Нижнего Новгорода. Там именьковцы берут товар оптом, здесь устанавливают свою цену. Как говорится, ничего личного - это бизнес.

Все бы ничего, как-никак живем в рыночных условиях, каждый выживает как может. Только вот в погоне за длинным рублем сельчане забыли о качестве продуктов. Из 7 палаток только в одной вяленая птица была завернута в несколько слоев пергаментной бумаги. В остальных в лучшем случае замотана в пленку. При жаре в парниковых условиях даже вяленое мясо может испортиться. Конская колбаса висит всем ветрам и дорожной пыли навстречу. Муляжи (обрезки черных пластиковых труб) продавцы вывешивают только в дождь.

- Да что им будет, - возмущается сосед Мансура, тоже ипэшник. - Конская колбаса на улице только ароматнее, ядренее становится. А птица на прилавках не успевает испортиться - не залеживается.

У покупателей иное мнение. Алексей Голубев из Казани по дороге в Болгар купил в Именьково вяленого гуся и литровую банку соленых груздей.

- Гусь был настолько высушен, что мясо с трудом счищалось с костей и было очень соленым, - говорит Алексей. - Не помогло многочасовое вымачивание и варка. А грузди безо всякой ароматной травки и чеснока, лишь соль, пару горошин перца. Невкусно!

В ответ на наши претензии мужчины недовольно парировали, мол, создайте в деревне рабочие места, не будем торговать такими продуктами. Жить-то на что-то надо!

Их новый односельчанин Нурислам нашел свой путь выживания. Он скупает по всему району старые самовары и продает их втридорога.

- Я спекулянт-сиделец, видите, все мои руки в наколках, - хвастливо рассказывает о себе предприниматель у обочины. - Сельчане с удовольствием продают недорого свои самовары, а я их предлагаю любителям старины, которые проезжают по этой трассе. Цены стартуют от 8,5 тысячи рублей.

В селе Сокуры придорожная торговля не выходит из зачаткового состояния. Редкий житель выставит овощи-ягоды с огорода.

- Сельсовет не разрешает, - жалуется тетя Зина, у которой мы купили крупную чистую картошку и свежие, прямо с грядки, огурчики. - Сделайте нам рынок на центральной площади, а то и два, чтобы с двух сторон дороги были торговые места, не будем мы продавать в пыли. Но ведь не хотят! А мне 10 - 15 тысяч рублей, которые я заработаю летом и осенью, при моей скромной пенсии лишними не будут.