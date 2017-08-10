В Алькеевском районе республики, в деревне Нижние Салманы, состоялась церемония вручения ключей от нового благоустроенного дома семье Мазитовых, в которой воспитываются 8 детей.

Корреспонденты ИА «Татар-информ» сообщают, что аналогичное мероприятие прошло на днях и в деревне Татарское Шапкино того же района. Там обладателями нового дома стала семья Лаврентьевых. Всего с начала текущего года по различным программам Госжилфонд при Президенте РТ ввел в строй 93 дома на 4240 квартир.

Новоселье семья Мазитовых встретила в пятикомнатном доме общей площадью 126 квадратных метра. Новый дом, возведенный в рамках программы по заселению многодетных семей, по общему решению семьи и чиновников построили на одном участке, рядом с прежним жильем.

Примечательно, что Мазитовы участвовали еще в одной госпрограмме министерства сельского хозяйства и продовольствия республики «Мини-ферма». Они получили подъемные на развитие собственного хозяйства, в котором сейчас 7 коров, бычки, куры и гуси.

В Госжилфонде подчеркнули, что сертификаты на улучшение жилищных условий предоставляются многодетным семьям с 5 и более детьми министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики, которое является государственным заказчиком данной программы. При этом семьи в праве выбирать – строить новое жилье или воспользоваться уже имеющимся на вторичном рынке.

В 2017 году сертификаты на улучшение жилищных условий получили 50 многодетных семей по всей республике, при этом 16 из них уже обосновались на своих новых квадратных метрах.