Завтра, 11 августа, в столице РТ ожидается облачная погода, местами дожди. Температура воздуха не превысит 25°C. Скорость ветра составит 3-4 м/c, при порывах - 7-8м/с.
Наименование СМИ: Казанские ведомости
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47611 от 07.12.2011
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
ФИО Главного редактора: Якупова Венера Абдулловна
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на kazved.ru