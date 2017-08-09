Матч «Рубина», которого так ждали в Казани после победы в Москве над ЦСКА, в итоге завершился вничью - 1:1. На первой добавленной к основному времени минуте железнодорожники сумели сравнять счет.

Обидно, но правда. Да, не заслуживал «Рубин» по ходу матча такой концовки, но она случилась - после нелепого удаления Жонатаса. А ведь все так хорошо начиналось…

В «Локомотиве» Курбана Бердыева не любят - еще совсем недавно его собирались назначить главным тренером. Но в итоге обошлось: всем на радость Курбан Бердыев возглавил родной «Рубин», А Юрий Семин - не менее родной ему «Локомотив». Но осадок, как говорится, остался.

Досужие писаки любят подсчитывать, кто же является в подобных матчах «двойным агентом». В свое время таковыми в «Рубине» считались Сергей Рыжиков и Роман Шаронов, которые имели определенное отношение к «Локо», правда, весьма опосредованное. Ныне Рифат Жемалетдинов выступает за «Рубин», а Соломон Кверквелия - за «Локо», и эти раны еще не зарубцевались.

Но ближе к игре. «Локо» приехал в Казань в ранге фаворита и лидера чемпионата, но это скорее гримаса календаря. Игра у подопечных Семина была какая-то вымученная в отсутствие Ари, что первый тайм отчетного матча и подтвердил. «Рубин» полностью подавил игроков «Локо» своим прессингом. У гостей не то что не было шансов на атаку - они вообще крайне редко переходили центр поля. «Рубин» же атаковал помногу и подолгу.

Правда, без особых изысков и тактической грамотности. Да, смело шел в борьбу Азмун, по-прежнему свирепствовал Жонатас, но в целом, в отличие от матча с ЦСКА, соперник выглядел физически посвежее, а при игре через два дня это и стало решающим фактором. Именно быстроты в принятии решений и не хватало «Рубину», чтобы реализовать свое территориальное и игровое преимущество. Отбиваться по такой игре всегда легче, нежели созидать. Бауэр и Мвила пытались время от времени «зажигать», но четких и аккуратных действий в атаке «Рубин» в первом тайме так и не добился. Да, были угловые, но серьезной опасности для Гильерме они не представляли.

Будем откровенны - особой работы в первом тайме у Рыжикова также не было. Так что счет 0:0 к перерыву был, в общем-то, по игре.

И после перерыва мало что по ходу игры поменялось. Тренеры команд безуспешно пытались докричаться до своих игроков. Спорный эпизод произошел на 53-й минуте. Баринов в очередной раз руками пытался удержать Жонатаса, и бразилец отмахнулся от назойливого провокатора. Судья поначалу даже не остановил игру. Но Юрий Семин так раскричался, выйдя за пределы технической зоны, что арбитр не устоял и показал Жонатасу желтую карточку. Увы, для бразильца она стала уже второй в матче - удаление. Так Баринов, отделавшись испугом, стал героем матча, а Жонатас - изгоем. Безусловно, герой предыдущего тура подвел команду в самый неподходящий момент.

Правда, уже через 9 минут после этого эпизода трибуны взревели от восторга. Все тот же Баринов не уследил за Камболовым и вынужден был фолить - пенальти. Курбан Бердыев тут же жестами показал - бить должен Жемалетдинов.

Рифат и пробил - 1:0 в пользу «Рубина». И нельзя сказать, что на победу в этом матче казанская команда не наиграла. Но играть в меньшинстве оставалось еще полчаса, и "Рубину" в эти минуты пришлось несладко. Однако команда Бердыева все же выстояла, а Азмун и Гранат вполне могли завершить все без нервотрепки в концовке. Не получилось. А когда уже пошло компенсированное время, Кверквелия забил свой гол - 1:1.

И все же, несмотря на эту обидную ничью, видно, что казанский «Рубин» прибавляет. Все мы надеемся, что вскоре команду усилит Сигурдссон.

Следующий матч казанцы проведут на выезде - в Хабаровске. Это испытание надо пережить, а ведь игра совсем скоро - 13 августа в 11.00.

Но при удачном раскладе в Приморье далее последуют подряд две домашние игры - против «Анжи» и «Тосно», где можно будет, при всем уважении к сопернику, разжиться очками. А пока «Рубин» сполз на 10-ю строчку в турнирной таблице. Но все это не смертельно - была бы игра, а очки придут.