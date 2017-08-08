Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

В результате подобных действий была погашена задолженность по заработной плате перед 41 работником сельхозпредприятия ООО «Чистопольагрохим». Общая сумма выплат составила 723,1 тыс. рублей.

Также ликвидирована задолженность в размере 322 тыс. рублей в ООО «Торговый дом «Коламбия» Приволжского района г.Казани, осуществляющем свою деятельность в отрасли оптовой торговли. Долгожданную зарплату получили 8 работников предприятия.

Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена.

Вместе с тем, напоминаем, что о фактах невыплаты заработной платы следует сообщать в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда.