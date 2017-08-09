Записываться на прием к врачу пациенты теперь смогут различными способами.

Поликлиники Татарстана перейдут на новый формат записи пациентов на прием к врачу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

Теперь пациент сможет попасть на прием к врачу различными способами: записавшись на прием через инфомат, который стоит в каждой поликлинике, через портал госуслуг или позвонив в call-центры медицинского учреждения.

«Возле инфоматов в наших поликлиниках всегда будет стоять медсестра, которая поможет пациенту записаться. Люди, которым тяжело записаться на прием в электронном формате, а, как правило, это люди старшего возраста, всегда смогут позвонить в call-центры поликлиник и записаться. Через сайт госуслуг также можно будет записаться к врачу. То есть для пациентов ничего не изменится, наоборот, улучшится обслуживание», – заверил Ильнур Халфиев.

Отметим, что все поликлиники Татарстана начнут работать в таком формате после полной реализации проекта «Дружелюбная поликлиника». Сегодня в Казани по новому формату уже работает поликлиника №18.