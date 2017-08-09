На единый портал государственных услуг более 70 процентов татарстанцев направили с начала текущего года заявления в МВД по РТ. Всего это свыше 70 тысяч обращений.

Позитивную статистику озвучил сегодня ИА «Татар-информ» Дмитрий Гадельшин, заместитель начальника информационного центра МВД по РТ.

Больше всего население оформляет через сайт справки о наличии или отсутствии судимости. Всего же правоохранители оказывают более 15 видов государственных услуг.

Красивые цифры озвучил сегодня и начальник экзаменационного отделения ГИБДД УМВД РФ по Казани Ильнар Карамов. Свыше 45 тысяч обращений от населения зафиксировано по линии автоинспекции. Из них посредством электронных услуг зарегистрировано 31 тысяча. Для удобства жителей в Казани открыт дополнительный пункт оказания госуслуг на улице Тэцевской, дом 5.

Заманчивым будет для населения бонус от государства в виде скидки в 30 процентов на пошлину при получении госуслуг в электронном виде, в том числе при регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, проведении экзаменов на право управлять транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения. Скидка действует уже с января 2017 года.