В целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности 16 августа, с 14.00 до 16.00, Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан организует Единый день «открытых дверей» для предпринимателей в Управлении и 12 территориальных отделах на территории республики. Предварительная запись не требуется.

Единые дни «открытых дверей» для предпринимателей проходят в Управлении ежемесячно каждую третью среду месяца, а также ежеквартально во второй четверг первого месяца квартала.

Целью Единых дней «открытых дверей» является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции Управления.

Управление ждет предпринимателей-казанцев по адресу г. Казань, ул.Большая Красная, д. 30, а также предпринимателей-татарстанцев во всех территориальных отделах Управления. Адреса территориальных отделов Управления (включая рабочие места на закрепленных территориях) представлены на наших сайтах (www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru).

Уважаемые предприниматели и представители бизнеса! Мы Вас ждем в Единый день «открытых дверей»!