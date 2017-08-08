Пресс-служба казанского клуба сообщила, что контракт был расторгнут по взаимному согласию.

Зарипов вернулся в клуб в начале июля, и уже в конце месяца ИИХФ объявила, что хоккеист уличен в употреблении допинга, из-за чего его дисквалифицировали на два года.

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила о расторжении контракта максимально кратко - одним предложением. Теперь, скорее всего, Зарипов продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ, ведь играть в России и Европе в ближайшие два года он не сможет.