На сегодня, по информации Минсельхозпрода РТ, по намолоту лидируют механизаторы АО «Агросила» и ООО «УК Агроинвест».

Из-за неблагоприятных для урожая погодных условий Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил премии в 100 тысяч рублей для лучших комбайнеров республики. Для выявления таких Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ ведет ежедневный мониторинг, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на жатве заняты 3400 комбайнов. Каждый из них должен быть укомплектован двумя механизаторами – это одно из условий допущения к борьбе за премию. Участвовать в конкурсе могут все механизаторы, работающие на зерноуборочных комбайнах и самоходных косилках. Для объективности проводимых соревнований техника поделена на группы согласно производительности.

По итогам уборки урожая будут поощряться 200 лучших работников Татарстана. На полях уже идет серьезная борьба за урожай, сообщает пресс-служба министерства. На сегодняшний день по намолоту лидируют механизаторы АО «Агросила», ООО «УК “Агроинвест”». Неплохие показатели и у ОАО «Красный Восток Агро», АО «Татагролизинг», АО «ХК “Ак Барс”».