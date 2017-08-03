Овен

В жизни возможны перемены. Это касается прежде всего вашей личной жизни - не исключено возобновление давней сердечной привязанности. Возникнет необходимость принятия какого-то важного решения на работе.

Телец

Вы настроены легкомысленно, поэтому не исключены ошибки разного рода. Ваша несерьезность вызовет раздражение и на работе, и дома. Возможен непродуманный поступок, правда, без неприятных для вас последствий.

Близнецы

Если вы так и не научились говорить «нет!», то на этой неделе вам придется в сложной ситуации высказать свое резкое суждение, как бы неприятно это ни было. В конце недели порадуетесь своему дополнительному заработку.

Рак

Во всех сферах вашей жизни намечается небольшой подъем. Грядут хотя и незначительные, но приятные для вас изменения на работе; сдвинется с мертвой точки финансовый вопрос. В отношениях с любимым ничего не меняйте!

Лев

Вы полны идей и планов. Пока воздержитесь от того, чтобы делиться с ними и на работе, и дома, поскольку вам, возможно, не удастся их осуществить в силу обстоятельств, повлиять на которые вы, увы, сейчас не в состоянии.

Дева

Не стоит рисковать, поскольку возможность потерь велика. Возникнет сомнение в правильности того, что вы делаете, возможно, произойдет даже пересмотр прежних ценностей. В этом случае перед вами встанет новая цель.

Весы

Для вас наступает период реализации старых задумок. Будьте инициативны на работе, при этом следует внимательно слушать окружающих - в простом, на первый взгляд, разговоре вы можете услышать очень полезное для себя.

Скорпион

Ваша позиция неприятия советов других непродуктивна. Если вы сможете вникнуть в суть того, что вам ими предлагается, то сделаете правильный вывод и уже ближайшее будущее покажет, как правильно поступили.

Стрелец

Новая информация обрушится на вас водопадом, в ней будет много полезного, но и сомнительного. В финансовых вопросах следует полагаться только на себя, и тогда вполне вероятна прибыль от дела, в которое вы вложили немалые средства и силы.

Козерог

Эта неделя принесет немало радости, но, увы, и огорчений, правда, только в отношениях с ближайшим окружением. Есть вероятность обмана. При общении с любимым лучше быть сдержанней, поскольку даже одна фраза может привести к большой ссоре.

Водолей

К вашей радости, вам помогут в ответ на услугу, которую вы некогда оказали. В противном случае придется расстаться со своими иллюзиями - кто-то окажется совсем не таким, каким вы его представляли. Не исключен непродолжительный внезапный роман.

Рыбы

Вам придется заниматься в первую очередь проблемами домашних. Поэтому готовьтесь к многочисленным звонкам и встречам. Не все из них будут вам приятны, но придется скрывать свое раздражение. В конце недели ожидается прорыв в работе.