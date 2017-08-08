5 сентября в столице РТ откроется XIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который проводится при поддержке Президента Республики Татарстан. Партнером фестиваля является группа стратегического видения «Россия - исламский мир».



Как рассказала директор «Татаркино», исполнительный директор XIII КМФМК Миляуша Айтуганова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», в отборочную комиссию фестиваля поступило 782 заявки из 61 страны. В конкурсной программе примут участие 60 фильмов из 27 стран мира.

В этом году на фестивале появится новая секция параллельных показов «Россия - исламский мир». В рамках секции будут представлены фильмы из 27 стран. Также впервые в фестивальную программу введена конкурсная номинация «Секция национального кино». Здесь будут показаны фильмы разных форматов и жанров, созданные татарстанцами или о Татарстане. Кстати, призовой фонд этой секции составит 1 миллион рублей.

Программный директор XIII КМФМК Альбина Нафигова отметила, что на фестивале 2017 года как никогда широко и разнообразно представлены фильмы из стран Южной и Юго-Восточной Азии. У зрителей будет уникальная возможность увидеть работы кинематографистов из Непала, Шри-Ланки, Индии, Малайзии, Индонезии, Бангладеша, арабских стран, которые не идут в российском прокате.

Отдельного внимания достойна и внеконкурсная программа кинофестиваля. Например, в этом году в рамках параллельных показов можно будет увидеть два фильма - «Первый учитель» Андрея Кончаловского, снятый в 1965 году, и режиссера из Шри-Ланки Упали Гамлата, снятый в 2016-м. Это две экранизации известной повести Чингиза Айтматова, сделанные в разные времена разными режиссерами. Наверняка будет очень интересно сравнить две версии «Первого учителя».

Впервые на фестивале будет работать независимое международное жюри прессы. В него войдут кинообозреватели и журналисты, пишущие на темы кино.

Планируются творческие встречи с участниками кинофорума, круглые столы, посвященные актуальным проблемам киноискусства. Традиционно состоится всероссийский образовательный форум «Время кино». А на заседании одного из круглых столов будет обсуждаться возможность взаимодействия и сотрудничества татарстанских кинематографистов с деятелями кино стран группы стратегического видения «Россия - исламский мир».

Конечно, киноманам интересно, какие звездные гости побывают в Казани в фестивальные дни. Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году ожидается приезд Натальи Варлей, Светланы Светличной, Владимира Конкина, Анны Снаткиной, Леонида Кулагина, Виктора Мережко, Марата Башарова, Кирилла Плетнева и других известных актеров.