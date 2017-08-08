На август месяц приходятся три церковных праздника с «вкусными» народными именами: Медовый, Яблочный и Хлебный Спасы. Их иногда объединяют общим названием - Спасовки.



Слово «Спас» в их названиях указывает, что все три праздника так или иначе посвящены Спасителю Иисусу Христу. О приметах и традициях праздника рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Самый первый - Медовый Спас - наступает 14 августа. Так в народе именуется праздник происхождения (изнесения) честных древ животворящего Креста Господня.

Медовый Спас совпадает с первым днем Успенского поста. Считается,что к этому времени ульи уже переполнены, пчелы перестают вырабатывать мед. Пасечники начинают выламывать соты и готовы собирать первый урожай. Люди верующие делают это обычно с молитвой и особым благоговением. Затем мед относят в церковь, и только после освящения его разрешалось есть. Такой продукт считается целебным, поэтому пробуют его все - от мала до велика. Он от любых хворей может избавить! Хорошим делом считается угостить медком просящего. Недаром есть поговорка: «На первый Спас и нищий медку попробует».

Дома освященный мед нужно разложить в красивые пиалы, поставить в центр стола. Можно испечь медовые пряники, пироги, булочки, причем тесто должно быть постным.

Еще одно название Медового Спаса - Спас на воде. Говорят: «Первый Спас - на воде стоят». По преданию именно в этот день принял крещение князь Владимир. До сих пор в Медовый Спас совершается малое водоосвящение. Вся вода считается святой, дающей силы, прогоняющей усталость и болезни. Неплохо искупаться в этот день, особенно если водоем предварительно был освящен. Считается, что на первый Спас женщины должны замаливать свои грехи. Они им будут прощены, и после этого можно начинать чистую от дурных помыслов жизнь.

Первый Спас уже называют проводами лета. Народный календарь напоминает о происходящих с этого дня событиях: «Отцветают розы, падают холодные росы, отлетают ласточки и стрижи». Утверждают: «У Спаса всего в запасе - и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье». Хорошо, если бы не сбылось с дождем, ведь нынче благодаря прошедшим осадкам влаги всему растущему хватает с избытком.

Народная мудрость с Медового Спаса напоминала перед наступлением осени о самых насущных делах: первый сев озимых, потом «защипывай горох, готовь гумна и овины».

Вот так народный календарь приметных дней продолжает удивлять мудростью земледельцев, дошедшей до нас из глубокой старины.