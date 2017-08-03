Медики бьют тревогу: все чаще сахарный диабет выявляется у молодых и казалось бы полных сил людей. Растет заболеваемость и среди других возрастных категорий. К примеру, если в 1980 году в мире от диабета страдало около 108 миллионов человек, то в 2014 году - более 420 миллионов. Это лишь официальные данные ВОЗ. Но ведь есть еще те, кто годами не проходят обследование и не подозревают о болезни.

С чем связан такой прирост заболеваемости? В чем причина «омоложения» сахарного диабета? Об этом «КВ» беседуют с заведующей эндокринологическим отделением университетской клиники «Казань» Анной Абакумовой.

Лишний вес - путь к диабету?

- К сожалению, в последние годы диабет действительно приобрел массовый характер. Наблюдается тревожная тенденция среди детей и подростков. Если раньше диабет второго типа считался болезнью взрослых, то сейчас он все чаще выявляется у ребят младше 18 лет. Конечно, возникает вопрос: «В чем причина?» А причина в ежегодном росте показателей распространенности ожирения. Вместе с ростом ожирения среди молодежи увеличивается и число пациентов с сахарным диабетом второго типа.

- То есть ожирение оказывает прямое влияние на развитие сахарного диабета?

- Хочу отметить, что избыточный вес и ожирение оказывают значительное влияние на развитие этой болезни. Об этом свидетельствуют и данные: более 75 процентов случаев сахарного диабета второго типа связаны с избыточной массой тела. При наличии ожирения первой степени риск развития диабета увеличивается в два раза, второй степени - в 5 раз, третьей - более чем в 10 раз! Особое внимание необходимо уделить абдоминальному типу ожирения, при котором жировые накопления распределяются в области живота. Именно при данном типе ожирения имеется повышенный риск развития диабета. Избыточная масса тела уже стала глобальной проблемой: по данным ВОЗ, в 2014 году почти 2 миллиарда взрослых имели избыточный вес. Сейчас более половины взрослых россиян имеют лишний вес, около 25% - ожирение. С 1980 года число людей, страдающих ожирением, в мире выросло более чем в два раза. С этого же периода отмечается и рост заболеваемости сахарным диабетом.

- Анна Александровна, а может ли чрезмерное увлечение сладким вызвать диабет?

- Утверждение, что эта болезнь является результатом чрезмерного увлечения сладким, миф. Как мы отметили выше, одна из причин сахарного диабета - избыточный вес. И неважно, был он достигнут при помощи пирожных и тортов или треугольников и сосисок. Мы сами не замечаем, как день за днем травим свой организм нездоровой пищей. Мало кто задумывается над тем, какие пьет соки, какие выбирает молочные и мясные продукты. Я уже не говорю о пище быстрого приготовления. Люди тратят часы и дни на выбор одежды, машины, мебели для дома, а на выбор качественных натуральных продуктов питания жалеют даже минуты, быстро закидывая в корзинку все, что попалось под руку. Старайтесь всегда читать состав того, что покупаете. Присмотритесь, сколько граммов сахара, к примеру, в маленьком сладком батончике, который вы приобретаете для своих детей.

Насколько влияет наследственность

- Вы говорили, что ожирение является причиной развития диабета второго типа. Какие его формы еще существуют?

- Если говорить о диабете, то это хроническая болезнь, при которой поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или вырабатываемый гормон организм не может эффективно использовать. Существуют две основные формы диабета. При первом типе инсулин не вырабатывается совсем или частично. Факторы риска его развития медикам по-прежнему до конца не известны. Поэтому и профилактика неэффективна. Диабет первого типа относят к аутоиммунным заболеваниям. Встречается он редко - в 5 - 10 процентах случаев. А вот в подавляющем большинстве случаев пациентам ставится диагноз «диабет второго типа», который поддается профилактике.

- То есть здоровье человека в его руках. Какой образ жизни может привести к диабету?

- Большинство пациентов страдают от диабета второго типа, который является результатом малоподвижного образа жизни, стресса, неправильного питания с большим содержанием жиров, простых углеводов (торты, пирожные, конфеты). Причем не одни сладости виноваты. Сейчас люди всех возрастов увлеклись фастфудом, молодежь не намерена отказываться от чипсов, пива, газированных напитков. Стрессы также играют важную роль. Дело в том, что в стрессовых ситуациях в организме активно вырабатываются гормоны, стимулирующие повышение уровня сахара в крови.

- А правда, что диабет передается по наследству и даже самый правильный образ жизни от него не спасет?

- Действительно, если у вашего близкого родственника есть диабет, то вы подвергаетесь более высокому риску развития заболевания. Особенно высока роль наследственности при сахарном диабете второго типа. Однако по наследству может передаваться предрасположенность к данной болезни, но не сам диабет. Если вы будете вести здоровый образ жизни, правильно питаться, а главное, иметь нормальный вес, то вероятность развития сахарного диабета у вас значительно ниже.

О норме сахара

и питании

- Каким в норме должен быть у человека уровень сахара в крови?

- Уровень сахара в крови натощак в норме должен составлять до 5,6 ммоль/л. Это касается людей любой возрастной категории. Показатели 5,6 - 6,1 ммоль/л являются вестниками развития диабета - преддиабета. Для больных сахарным диабетом норма индивидуальная: все зависит от возраста пациента, сопутствующих заболеваний и развившихся осложнений диабета.

- А каким должно быть питание при сахарном диабете?

- Принимать пищу необходимо 5 - 6 раз в день и небольшими порциями. В рационе обязательно должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты. А вот жирных, жареных блюд, насыщенных мясных бульонов должно быть мало. Ну и самое главное - углеводы. Глюкоза является источником энергии для нашего организма, получить ее можно только из углеводов. Все дело в их виде и количестве. Чтобы сахар в крови после еды оставался в пределах нормы, нельзя есть легкоусвояемые углеводы - сахар, сладкие напитки, виноград и так далее. А вот медленно усваиваемые углеводы - каши, овощи, фрукты - должны быть в рационе.

Кстати

По прогнозам специалистов ВОЗ, к 2030 году диабет займет 7-е место в мире среди причин смерти. Последние 30 лет распространенность данной болезни неуклонно растет с распространенностью избыточного веса и ожирения.