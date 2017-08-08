Являюсь получателем пенсии по инвалидности. Недавно при очередном переосвидетельствовании мне изменили группу инвалидности со второй на третью. В какой срок и каким образом необходимо уведомить об этом органы Пенсионного фонда, чтобы выплата пенсии и ЕДВ была продлена? И будет ли скорректирована сумма установленных выплат?

Фарид Галеевич



Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Сафиуллина, после прохождения переосвидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ) вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд. Акт освидетельствования с указанием установленной группы и сроком ее действия будет направлен органами МСЭ самостоятельно заказным письмом в районное управление по месту регистрации или месту проживания.

Получив его, специалисты ПФР продлят выплаты, а в вашем случае еще и произведут перерасчет их размера в сторону уменьшения, так как группа инвалидности, установленная вам, была изменена со второй на третью. Причем такая корректировка будет произведена со следующего месяца, как это предусмотрено нормами действующего пенсионного законодательства (регламентировано подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).