Как оформить страховую пенсию по старости? Какие документы необходимы при подаче заявления на материнский капитал? Как выбрать вариант пенсионного обеспечения? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в «Пенсионном Bot Telegram».



Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан разработало первого личного помощника в пенсионных вопросах. Начать работу с ботом просто: достаточно скачать программу Telegram, выбрать его из каталога, перейти по ссылке или найти по имени через поиск и вступить с ним в переписку.

В «Пенсионном Bot Telegram» вы всегда найдете информацию по пенсионному обеспечению, отмечают в пресс-службе ведомства.