Я - работающая пенсионерка. Собиралась в августе прекратить работу, но дочь посоветовала подождать до января, якобы индексация по новому закону произойдет быстрее. Поясните, пожалуйста, правильно ли она поняла?

Суфия Мансуровна



Уважаемая Суфия Мансуровна, в управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани нам пояснили, действительно, Федеральным законом от 01.07.2017 №134-ФЗ внесены изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях». Согласно действующему порядку работающим пенсионерам страховые пенсии выплачиваются в размере, исчисленном без учета корректировок (индексаций), имевших место в период осуществления ими работы.

Но в случае прекращения работы будет сделан пересчет размера страховой пенсии, и пенсионеры, прекратившие работу, получат страховую пенсию с учетом всех пропущенных в период работы индексаций, причем уже со следующего месяца.

Указанные изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.