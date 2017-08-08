Мне исполнилось 80 лет 1 мая 2017 года. В настоящее время продолжаю работать. На какую сумму увеличится размер моей пенсии?

Илья Николаевич

Уважаемый Илья Николаевич, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, в соответствии с п. 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, который соответствует двукратной величине фиксированной выплаты размера к страховой пенсии по старости. Так как 80 лет вам исполнилось 01.05.2017, повышение фиксированного размера к страховой пенсии будет установлено с 01.05.2017.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 №385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» индексация размера страховой пенсии не производится пенсионерам, осуществляющим работу и иную деятельность с 01.01.2016.

В связи с этим размер повышения фиксированного размера к страховой пенсии по старости по достижении 80 лет зависит от того, работает получатель пенсии или нет. Учитывая тот факт, что в настоящее время вы продолжаете работать, размер повышения фиксированного размера к страховой пенсии устанавливается в сумме 4383,59 руб. (размер фиксированной выплаты без увеличения на соответствующие индексы в 2016 - 2017 гг.).

В случае прекращения трудовых отношений размер вашей пенсии будет пересчитан с учетом прошедших индексаций.