Совсем скоро начнется новый учебный год. На «горячий телефон» «Казанских ведомостей» стали поступать вопросы от студентов и родителей школьников, которые являются получателями пенсионных выплат. На самые часто задаваемые вопросы мы попросили ответить специалистов управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани.



- Засчитываются ли в пенсионный стаж периоды временной работы - так называемая подработка в различных организациях во время летних каникул?

- Периоды летней работы фиксируются на индивидуальном лицевом счете, что, несомненно, в будущем будет учтено при назначении страховой пенсии.

- Выплачивается ли федеральная социальная доплата к пенсии в периоды подработки?

- Школьники или студенты, получающие пенсию по случаю потери кормильца и федеральную социальную доплату (ФСД), должны помнить, что в случае трудоустройства у них отсутствует право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии.

Выплата самой пенсии по случаю потери кормильца прекращается на три летних месяца между окончанием школы и зачислением в вузы или ссузы. В этом случае для продления выплаты пенсии нужно прийти в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с пакетом документов для назначения пенсии и вновь написать заявление о назначении пенсии.

- Сохранится ли во время трудового семестра выплата по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1-й группы?

- Право на получение компенсации по уходу утрачивается, так как она положена только неработающим гражданам. При этом период ухода будет учтен в страховом стаже (при представлении подтверждающих документов). О начале трудовой деятельности необходимо сообщить в УПФР, чтобы приостановить выплаты, и представить паспорт, страховое свидетельство, трудовой договор (или любой другой документ, подтверждающий факт трудоустройства). После завершения работы необходимо снова обратиться в клиентскую службу управления ПФР по месту жительства для возобновления положенных выплат с паспортом, СНИЛС и трудовым договором/трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт прекращения трудовой деятельности).

В случае если право на получение выплат было утрачено и молодой человек не сообщил об этом, суммы, полученные в этот период, считаются незаконно полученными и подлежат возврату в добровольном либо судебном порядке. Кроме того, ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо помнить об условиях назначения выплат и их прекращения.

- А если студент находится в академическом отпуске?

- Студент, находящийся в академическом отпуске, по-прежнему имеет право на выплату (за исключением службы в армии). А вот если гражданин прервал учебу по очной форме обучения (по собственному желанию или отчислен за неуспеваемость), необходимо незамедлительно сообщить об этом в территориальный орган ПФР, так как право на выплату пенсии в этом случае прекращается.

Обратите внимание!

Дважды в год учебные заведения представляют информацию об отчисленных студентах, однако сумма переплаты уже может быть достаточно крупной. Поэтому самим получателям пенсии (в том числе родителям, получающим надбавку за детей-студентов) необходимо сообщать о данных фактах в ПФР. Напомним, излишне выплаченные суммы пенсии подлежат возмещению в добровольном или судебном порядке.