Региональный этап всероссийских соревнований «Лучший лесной пожарный» прошел на днях в Лениногорском районе Татарстана. В нем приняли участие свыше 40 сотрудников лесной отрасли республики. Им предстояло пройти полосу препятствий, выполнить упражнения по физической подготовке и ответить на вопросы теста.

Хоть задания и были известны лесным пожарным, тем не менее в условиях ускорения, когда дорога каждая секунда, выполнить их быстро и четко удавалось не всем. Победителем регионального этапа всероссийского конкурса стал мастер леса ГБУ «Сабинский лесхоз» Раис Шакуров. Он показал лучшее время, пройдя полосу препятствий за 2 минуты 14 секунд.

Второе место в соревнованиях занял бригадир ПХС-3 типа «Лениногорск» Александр Кондратьев. Третье место досталось Ильнуру Набиуллину - начальнику ПХС-2 типа ГКУ «Зеленодольское лесничество».

Победитель примет участие в финале всероссийских соревнований «Лучший лесной пожарный», который пройдет в Московской области в сентябре 2017 года.

Кстати, всего в татарстанских лесопожарных формированиях несут службу 610 человек. Все они профессионалы своего дела, говорится на сайте министерства.

Тем временем в Татарстане решают вопрос о выращивании посадочного материала в условиях Закамья. Семинар-совещание по этой теме состоялся 8 августа в Билярском лесничестве.

Министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров, работники аппарата министерства, руководители подведомственных учреждений, участковые лесничие ознакомились с лесными питомниками, технологией проведения механизированного и ручного ухода за лесными культурами ели 2017 года, технологией выращивания дуба на вырубленных участках и проведения рубки спелых и перестойных лесных насаждений. Также лесоводы осмотрели участок клонов осины и защитных насаждений на берегу реки Черемшан.