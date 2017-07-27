Росреестр Татарстана регулярно проводит «горячую линию», чтобы помочь жителям решить проблемы, связанные с оформлением недвижимости. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы публикуются на сайте ведомства.



Вопрос: Я собственник жилого дома, который мне достался в наследство. Как могу оформить земельный участок под домом, если у меня имеется на руках только договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка 1955 года на прежнего собственника?

Ответ: Вы как собственник жилого дома в соответствии с п. 2 ст. 49 Закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» можете оформить право собственности на земельный участок, на котором находится ваш дом, представив для этого договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка 1955 года и оплаченную государственную пошлину в размере 350 рублей. Если жилой дом уже зарегистрирован в Едином государственном реестре прав, то представления правоустанавливающих документов на него не требуется. Если документы на жилой дом зарегистрированы в органах БТИ, то необходимо представить подлинник документа на жилой дом.

Вопрос: Слышала, что садовые домики теперь нельзя зарегистрировать, как раньше, на основании декларации, которую граждане самостоятельно заполняли.

Ответ: Действительно, в соответствии со вступившим в законную силу с 01.01.2017 Закона №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» садовые домики, дачные домики, сараи, бани, хозяйственные постройки и прочее регистрируются одновременно с постановкой на кадастровый учет. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, он изготовит технический план, который представляется при подаче документов на регистрацию права собственности и постановку на кадастровый учет.

Вопрос: У меня имеется договор приватизации 1996 года. Является ли он действительным на данный момент? Хотела бы оформить договор дарения своему внуку.

Ответ: Такой договор является действительным. Право собственности по вашему договору приватизации признается юридически действительным. Документы на государственную регистрацию договора дарения могут подать при обращении в многофункциональные центры даритель и одаряемый лично либо их представители по доверенности с представлением оригинала договора приватизации, договора дарения и оплаченной государственной пошлины на имя одаряемого в размере 2000 рублей.

Вопрос: Хочу, чтобы без меня никто не продал мое имущество. Как это оформить?

Ответ: Собственник имущества может обратиться с заявлением о невозможности государственной регистрации права без его личного участия. Для этого гражданин лично должен подать такое заявление, обратившись в любой многофункциональный центр на территории Татарстана.

Вопрос: В какой срок будет зарегистрирована нотариально удостоверенная сделка, если документы поданы в электронной форме?

Ответ: В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов.

Вопрос: Подавал документы на государственную регистрацию договора дарения земельного участка. Получил отказ в государственной регистрации в связи с тем, что на объект был наложен арест. На сегодняшний день арест снят. Какие мои дальнейшие действия?

Ответ: Вам необходимо получить документы после отказа в государственной регистрации на выдаче документов в МФЦ, оплатить госпошлину в размере 2000 руб. и повторно сдать документы на государственную регистрацию.