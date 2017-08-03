На участках многих огородников появился фитофтороз. В считанные дни почернели и свернулись листья картофеля и томатов, загнили и без того немногочисленные завязавшиеся плоды. Как избавиться от фитофтороза на своем участке и не допустить повторного его появления, рассказывает кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.



НЕ УБЕРЕГЛИ! То, что дело закончится именно так, стало понятно уже давно. Весной затянувшаяся непогода не дала возможности вовремя высадить рассаду. Даже под укрывным материалом (а много ли растений поместится под временным укрытием?) томатам было некомфортно. Намучившаяся в молодости рассада, немного окрепнув, завязала немногочисленные плоды, а погода продолжала преподносить сюрприз за сюрпризом... Был шанс, что долгожданное потепление, наступившее в середине июля, исправит ситуацию, но обильные холодные росы поставили на наших надеждах жирный крест.

Щадящие народные способы защиты не помогли. Уцелели лишь плоды сверхдобросовестных огородников, выполнявших все правила агротехники, щедро и неоднократно опрыскивавших своих зеленых питомцев фунгицидами (в том числе и сильнодействующими). Но много ли таких среди нас?

Огородники уже смирились с тем, что в этом году своими помидорами вдоволь полакомиться не удастся. Но есть ли надежда на урожай в следующем году? А что если фитофтороз поселился у нас навеки?

ГДЕ ОН ПРЯЧЕТСЯ? Не стоит тешить себя надеждой, что возбудители фитофтороза погибнут зимой. Споры грибов, вызывающих это заболевание, прекрасно перезимуют не только на поверхности почвы, но и в ее глубине, в компостных кучах, на остатках растений (в том числе сорных). Грибок может остаться на стенках парника и зубьях граблей. Даже если вы зальете все пространство медьсодержащими препаратами, нет надежды, что возбудители не прилетят с соседних участков, ведь они разносятся с током воздуха (ветром) на многие километры.

НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА. Иногда советуют осенью после сбора урожая для борьбы с фитофторозом использовать медьсодержащие препараты (медный купорос, бордосскую смесь) и другие фунгициды. Бытует мнение, что спасет почву внесение хлора и даже формалина. Но все эти вещества достаточно токсичные, надолго задерживающиеся в почве.

Применимы гуминовые препараты, поскольку их лечебное действие заключается не в дезинфекции, а в улучшении структуры почвы.

Медики утверждают, что возбудители инфекционных заболеваний присутствуют рядом с нами постоянно, но мы же не дезинфицируем все и вся. Знаем - подцепит организм микроб или нет, во многом зависит от нашего иммунитета. Но руки перед едой моем! Так же с растениями - предупредить возникновение заболевания гораздо легче, чем лечить его.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Прежде всего нужно собрать растительные остатки, а пострадавшие от заболевания - сжечь. Землю перекопать - так она насытится кислородом. Одновременно можно добавить в почву перегной, древесную золу, фосфорно-калийные удобрения. На освободившихся площадях посеять сидераты.

Некоторые хозяева остерегаются закисленности и излишне известкуют почву, а избыток извести - хорошая приманка для грибка. Дело можно исправить внесением торфа и песка с крупной фракцией зерен.

Как известно, фитофтора любит сырость во всех ее проявлениях, поэтому важно предусмотреть дренаж и хорошую проветриваемость участка.

В теплицах после удаления грязи, паутины и растительных остатков со стен и потолка проводят дезинфекцию. Эффективным станет опрыскивание раствором микроорганизмов («Байкал ЭМ-1» или «Сияние»), применимы «Фитоспорин» и обеззараживающие дымовые шашки. Осенью в пустой теплице можно разбросать мелко порезанные бархатцы и ноготки, а потом посеять горчицу или редьку.

Как вы поняли, усилия должны быть направлены на улучшение почвы, а не на ее дезинфекцию.

Стоит разобрать шпалеры и по возможности заменить колья, к которым были подвязаны заболевшие растения. Металлические и пластиковые детали нужно продезинфицировать. Здесь допустимо применение медьсодержащих препаратов, но при условии, что раствор не попадет на грядки.

АЛЛА БИРСА. В этом году нам не повезло. Что ж, в следующий раз повезет больше! Мы подберем раннеспелые сорта, вырастим крепкую рассаду с сильным иммунитетом, посадим, не загущая, на новом месте (скажем, после лука и чеснока), будем в профилактических целях опрыскивать народными средствами, вовремя пасынковать. Поливать утром, чтобы за день излишняя влага испарилась, проветривать парники и теплицы. Не злоупотреблять азотными удобрениями, но своевременно подкармливать фосфорными и калийными. И молить Бога о хорошей погоде.